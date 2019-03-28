video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تخفف قيود الوصول للأسواق ومراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبى

الخميس، 28 مارس 2019 12:11 م
الصين تخفف قيود الوصول للأسواق ومراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبى الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء)، لى كه تشيانج، أن بكين ستخفف من حجم القيود التى تحكم عملية الوصول إلى الأسواق، مع مراجعة القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك فى كلمة لرئيس الوزراء الصينى اليوم الخميس، خلال مشاركته فى منتدى "بوآو" الآسيوى المنعقد فى بلدة "بوآو" بمقاطعة هاينان جنوبى الصين تحت عنوان "المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة".

وقال تشيانغ إنه بنهاية شهر يونيو المقبل، ستقوم الصين بمراجعة أخرى للقائمة السلبية للاستثمار الأجنبى وإصدار اللائحة المُحدَّثة، وذلك فى إطار التزامها بوعدها للانفتاح بشكل أكبر.

وأضاف تشيانغ أن اقتصاد الصين يشهد منذ بداية العام الجارى ظهور تغييرات إيجابية وتحسن فيما يتعلق بتوقعات السوق.

وأكد أن الصين لن تلجأ إلى التحفيز الاقتصادى الضخم لتعزيز النمو، ولكنها ستواصل الانفتاح والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية فى البلاد.

وكان المجلس التشريعى الوطنى الصينى وافق فى وقت سابق من الشهر الجارى على قانون الاستثمار الأجنبى الذى سيصبح ساريا فى أول يناير 2020، والذى يوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية.

يشار إلى أن الاجتماع السنوى لمنتدى "بوآو" الآسيوى لعام 2019 انطلق أمس الأول الثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألفى ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعى إلى التوافق فى الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.

ويشتمل منتدى بوآو لهذا العام على خمسة أقسام رئيسية هى: "الاقتصاد العالمى المفتوح"، "تعددية الأطراف، التعاون الإقليمي، الحكم العالمي"، "الدافع وراء الابتكار"، "التنمية العالمية الجودة"، و"القضايا الشائكة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسئولون أمريكيون: الصين تقدم مقترحات غير مسبوقة لحل الخلاف التجارى

الصين

الاستثمارات الاجنبيه فى الصين

الاسواق الصينيه

اسواق الصين




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة