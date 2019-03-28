الصين تخفف قيود الوصول للأسواق ومراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبى

بكين (أ ش أ)

أعلن رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء)، لى كه تشيانج، أن بكين ستخفف من حجم القيود التى تحكم عملية الوصول إلى الأسواق، مع مراجعة القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك فى كلمة لرئيس الوزراء الصينى اليوم الخميس، خلال مشاركته فى منتدى "بوآو" الآسيوى المنعقد فى بلدة "بوآو" بمقاطعة هاينان جنوبى الصين تحت عنوان "المستقبل المشترك والعمل المتضافر والتنمية المشتركة".

وقال تشيانغ إنه بنهاية شهر يونيو المقبل، ستقوم الصين بمراجعة أخرى للقائمة السلبية للاستثمار الأجنبى وإصدار اللائحة المُحدَّثة، وذلك فى إطار التزامها بوعدها للانفتاح بشكل أكبر.

وأضاف تشيانغ أن اقتصاد الصين يشهد منذ بداية العام الجارى ظهور تغييرات إيجابية وتحسن فيما يتعلق بتوقعات السوق.

وأكد أن الصين لن تلجأ إلى التحفيز الاقتصادى الضخم لتعزيز النمو، ولكنها ستواصل الانفتاح والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية فى البلاد.

وكان المجلس التشريعى الوطنى الصينى وافق فى وقت سابق من الشهر الجارى على قانون الاستثمار الأجنبى الذى سيصبح ساريا فى أول يناير 2020، والذى يوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية.

يشار إلى أن الاجتماع السنوى لمنتدى "بوآو" الآسيوى لعام 2019 انطلق أمس الأول الثلاثاء، بمشاركة أكثر من ألفى ضيف من نحو 60 دولة، لتبادل الخبرات والسعى إلى التوافق فى الآراء حول قضايا الحوكمة العالمية والإقليمية والقوة المحركة للابتكار.

ويشتمل منتدى بوآو لهذا العام على خمسة أقسام رئيسية هى: "الاقتصاد العالمى المفتوح"، "تعددية الأطراف، التعاون الإقليمي، الحكم العالمي"، "الدافع وراء الابتكار"، "التنمية العالمية الجودة"، و"القضايا الشائكة".