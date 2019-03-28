video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السجون تفرج عن 574 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

الخميس، 28 مارس 2019 11:29 ص
السجون تفرج عن 574 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى عفو رئاسى - أرشيفية
إضافة تعليق

ودع 574 سجين السجون بموجب عفو رئاسى، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (52/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

 

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (157) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

 

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (417) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

 

 

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات بحق الرئيس الأسبق للأرجنتين

خلى بالك.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار

عفو

عفو رئاسي

خروج السجناء

اخبار السجون




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة