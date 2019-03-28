السجن المشدد 7 سنوات لشقيقين أحدثا عاهة مستديمة لمواطن بأكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بأكتوبر غيابيا، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار على النمر ، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم، وطارق خميس وأيمن فرحات.

وأسندت النيابة للمتهمين "هيثم شكرى، حازم شكرى"، تهمة ضرب المجنى عليه " أحمد عبد الله" عمدا، باستخدام أسلحة بيضاء "سنجة"، مما أدى لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، بإحداث عاهة مستديمة "كسر مضاعف بعظمة الرأس"، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.