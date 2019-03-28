السجن المشدد 10 سنوات لربة منزل وخراط لاتهامهم بالاتجار فى الحشيش بالوراق

كتب سليم على

عاقبت الدائرة "30" محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، ربة منزل وخراط ميكانيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالوراق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، ومحمد عيد رمضان، وأمانة سر يحيى عبد الرشيد ومحمد فريد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 15908 لسنة 2018 جنايات قسم الوراق، ورودت معلومات لقسم شرطة الوراق يفيد قيام المتهمين "نرجس . ا . ح" محبوسة، 51 سنة، ربة منزل، و"شريف. ع . ع" محبوس، 32 سنة، خراط ميكانيكا، بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش"، وباستصدار رجال المباحث إذن من النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين، انتقلوا لمكان تواجدهما، وتمكنوا من ضبطهما وبانتزاع حافظة نقود بيد المتهمة الأولى عثر بداخلها على عدد 26 لفافة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول بيدها، وبتفتيش مسكنها عثر على 134 لفافة لنبات عشبى لمادة مخدرة ومبلغ مالى، وبانتزاع الحقيبة مع المتهم الثانى عثر بداخلها على 20 لفافة لجوهر الحشيش وهاتفى محمول ومبلغ مالى، وبتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والمبلغ المالى حصيلتهما والهواتف المحمولة وسيلتهما للتواصل مع عملائهم، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.