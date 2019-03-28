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الزراعة: تأهيل طلاب المدارس الفنية الزراعية للحصول على شهادة مطبق مبيدات

الخميس، 28 مارس 2019 05:21 م
الزراعة: تأهيل طلاب المدارس الفنية الزراعية للحصول على شهادة مطبق مبيدات جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
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وقعت لجنة مبيدات الآفات الزراعية مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل طلاب المدارس الفنية الزراعية قبل نهاية مرحلة الصف الدراسى الثالث وحصولهم على شهادة الدبلوم الزراعى والعمل على منحهم شهادات معتمدة بالترخيص لمزاولة مهنة مطبق مبيدات.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إن ذلك يأتى فى إطار ضرورة تكاتف وتعاون كافة مكونات المجتمع الحكومى والخاص نحو بناء منظومة فنية توفر مطبق المبيدات المعتمدين والمؤهلين والمرخصين لاستخدام وتطبيق المبيدات حقليا والتعامل معها بالأساليب العلمية والفنية السليمة.

ووفقا لنص المذكرة تقوم الوزارة بإعداد وتجهيز مناهج وجلسات التدريب من منهج التدريب الأساسى والمتقدم، كما تتولى الوزارة اعداد وتوفير شنطة ومعنيات ووسائل التدريب، وتوفير المدربين من الكوادر الفنية المتخصصة طيلة فترة التدريب ومن ذوى الخبرة فى مجال التدريب العملى والتفاعلى من رؤساء البحوث بمركز البحوث الزراعية.

كما تقوم وزارة الزراعة بتقييم الطلاب الذين حصلوا على برنامج التدريب الأساسى كمطبق مبيدات معتمد لاختيار المتقدمين للحصول على البرنامج التدريبى المتقدم، وإعداد عدد من النشرات والكتيبات الإرشادية فى مختلف موضوعات التدريب.

فيما تقوم الشركة بالتنسيق مع الطرف الأول فى تنفيذ البرامج التدريبية من خلال تجميع أعداد الطلاب المناسبين والراغبين فى الحصول على التدريب من المدارس الفنية الزراعية فى محافظات مصر المختلفة فضلا عن تمويل برنامج التدريب الأساسى لعدد 1000 مطبق فى المرحلة الأولى من التدريب ويشمل التمويل حوافز المدربين وانتقالها وحوافز المنسقين والمتدربين والضيافة وكذا توفير مكان التدريب المناسب، والتعهد بتشغيل الطلاب المتميزين الذين تجاوزوا البرنامج التدريبى المتقدم بنجاح، وذلك بشركات شورى والشركات المتعاونة معها.

ووفقا لمذكرة التفاهم يتعاون الطرفان فيما بينهما فى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة ببرامج تدريب الطلاب كمطبقى مبيدات.

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مطبقى المبيدات

لجنة المبيدات

المدارس الفنية الزراعية




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