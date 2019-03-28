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الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة مواطن بالسيدة زينب

الخميس، 28 مارس 2019 02:11 م
الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة مواطن بالسيدة زينب محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالسيدة زينب، بالحبس سنة مع الشغل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى،  وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل.
 
وأسندت النيابة للمتهمين "ناهد محمد، على بشير"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجنى عليه "مصطفى طارق" بالإكراه، بأن قامت المتهمة الأولى بوضع الحبوب المنومة للمجنى عليه داخل مشروب حتى فقد الوعى، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.
 
 

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