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الخميس، 28 مارس 2019 02:10 ص
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"التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مارس

الخميس، 28 مارس 2019 02:00 ص
"التموين" تنتهى من صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر مارس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة  إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من صرف السلع المدعمة عن شهر مارس  الجارى لبقالى التموين، ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية فى محافظات الوجه القبلى  حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد، بجانب صرف الشركة العامة  لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى .

 

وكان الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية  قد عقد أولى اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية ، برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على زيادة وتكثيف المعروض من السلع سواء فى المعارض أو المنافذ الثابتة أو المتحركة وعمل مجموعة كبيرة من التخفيضات فى الأسعار من جانب شركات القطاع العام والخاص ، بهدف تلبية كافة احتياجات المواطن من السلع وتوفيرها بأسعار وكميات مناسبة.

 

 

 

 


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