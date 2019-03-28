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التعليم تنشر فيديو لتفاصيل الامتحان الإلكترونى فى أول أسبوع وأعداد الطلاب

الخميس، 28 مارس 2019 11:51 م
التعليم تنشر فيديو لتفاصيل الامتحان الإلكترونى فى أول أسبوع وأعداد الطلاب د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو يوضح تفاصيل الأسبوع الأول من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى العام  لمحاكاة التدريب على امتحان الصف.
 
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلبة لأداء التدريب على الامتحان حتى يتمرن الطالب على شكل الأسئلة الجديد.
 
 
وكشفت الوزارة، أعداد الطلاب الذين تمكنوا من الدخول على منصة الامتحان ومن أدوا الاختبار بشكل فعلى.
 
وشددت على أنه فى اليوم الأول للامتحانات وصلت عدد المحاولات للدخول على المنصة إلى ،  120 ألف طالب، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 48 ألفا و 42 طالبا و طالبة 
 
وأضافت الوزارة أنه في يوم 25 مارس 2019 ، بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 330 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 135 ألفا و 82 طالبا و طالبة.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه فى يوم 26 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 580 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 259 ألفا و 879 طالبا و طالبة.
 
وأوضحت الوزارة إنه في يوم 27 مارس 2019 ، وصل عدد الطلاب الذين نجحوا في الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 560 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكترونى وصل إلى 290 ألف طالب و طالبة.
 
وأوضحت أنه فى  28 مارس بلغ عدد الطلاب الذين نجحوا فى الدخول على المنصة الالكترونية للامتحانات 520 ألف طالب وطالبة ، أما عدد الطلاب الذين ادوا الامتحان حتى نهايته و سلموه لمرحلة التصحيح الالكتروني وصل إلى 150 ألف طالب و طالبة.
 
وأكدت الوزارة أنه جار تصحيح الامتحانات الالكترونية التدريبية ، مشيرةً إلى أنها تسعى جاهدة لتحسين منصة الامتحانات 
 
 

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