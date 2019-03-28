"التعليم" تنتهى اليوم من استقبال طلبات راغبى العمل بكنترولات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

تنتهى اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات الراغبين فى العمل بكنترولات الثانوية العامة والتى كانت قد قررت فتح باب التقدم لها الثلاثاء الماضى 26 مارس الجارى.

وتقدم عدد كبير من الراغبين فى كنترولات الثانوية العامة ولجان الإدارة، حيث تشمل جميع الوظائف داخل الكنترولات ما بين رئيس حجرة ومراجع وخلافه، على أن يتم اختبار المتقدمين بعد عقد مقابلات لهم خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمدت قرار رؤساء الكنترولات للعمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة، حيث تشكل مرحلة الكنترولات واختيار أعضائها مرحلة مهمة فى امتحانات الثانوية العامة، لأنها تقوم بتجهيز أرقام جلوس الطلاب وأيضًا تجهز لجان الإدارة أسماء المشاركين فى الامتحانات من مراقبين وملاحظين كما يتم تجهيز خطابات الندب من خلال تلك اللجان.