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"التعليم" تعلن نتيجة مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية

الخميس، 28 مارس 2019 06:14 م
"التعليم" تعلن نتيجة مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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نظمت الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس الجارى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورعاية هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، إن الهدف من المسابقة هو مساعدة الطالب على النمو والتغير والوصول إلى أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس، وتشجيع التلاميذ وتحفيزهم على التفوق وتنمية روح المنافسة بينهم.

وأضافت الدكتورة إيمان حسن، أن المسابقة تعمل على تقديم المثل الأعلى والقدوة للتلاميذ من خلال تنظيم اللقاءات التربوية والفكرية والعملية، وإكساب الخبرات العملية والتربوية للتلاميذ من خلال تبادل المعلومات بينهم، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى التلاميذ.

وفاز فى المسابقة "بنين"، التى شاركت بها جميع المديريات بالمحافظات، عبد الرحمن ياسر شعبان "الإسكندرية" فى المركز الأول، ومحمد خالد عبدالحميد "البحيرة" فى المركز الثانى، ومازن هيثم هايل جمعية "الدقهلية" فى المركز الثالث، ومصطفى أحمد مصطفى سلام "دمياط" فى المركز الرابع، وعمر عبدالجواد محمد عبداللطيف "المنيا" فى المركز الخامس.

وفازت فى المسابقة "بنات"، بسملة عماد فتحى الصافى "البحيرة" فى المركز الأول، وملك عادل محمد محمد "الفيوم" فى المركز الثانى، وسيمون امجد ناثان "أسيوط" فى المركز الثالث، وذكرى فرج سلامة "جنوب سيناء" فى المركز الرابع، وحبيبة عبد الضوى "الأقصر" فى المركز الخامس.

وشارك فى تنظيم المسابقة عادل عبد الجواد مدير الإدارة العامة للتربية الاجتماعية وعمرو الدسوقى مدير إدارة البحوث والمشروعات.

 


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