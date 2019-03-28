التحالف العربى: الحوثيون يرتكبون 283 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال أسبوع

صنعاء (أ ش أ)

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثى ارتكبت 283 خرقا لوقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة خلال أسبوع.

وقال التحالف وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، إن خروق ميليشيات الحوثى شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا؛ والتى أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و24 جريحا.

وكان الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده عبدالله مجلي، أكد فى وقت سابق، أن مليشيا الحوثى لا تزال تهدد الملاحة الدولية فى البحر الأحمر من خلال استخدام مواقع فى المياه الدولية للتدريب على القيام بأعمال إرهابية مستخدمة قوارب بحرية تحت تدريب خبراء إيرانيين.