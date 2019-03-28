video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى: الحوثيون يرتكبون 283 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال أسبوع

الخميس، 28 مارس 2019 04:17 م
التحالف العربى: الحوثيون يرتكبون 283 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال أسبوع قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثى ارتكبت 283 خرقا لوقف إطلاق النار فى مدينة الحديدة خلال أسبوع.

وقال التحالف وفقا لقناة "سكاى نيوز" عربية، إن خروق ميليشيات الحوثى شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا؛ والتى أسفرت عن مقتل 6 مدنيين و24 جريحا.

وكان الناطق الرسمى للقوات المسلحة اليمنية العميد عبده عبدالله مجلي، أكد فى وقت سابق، أن مليشيا الحوثى لا تزال تهدد الملاحة الدولية فى البحر الأحمر من خلال استخدام مواقع فى المياه الدولية للتدريب على القيام بأعمال إرهابية مستخدمة قوارب بحرية تحت تدريب خبراء إيرانيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يوقع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتعزيز حماية الأطفال باليمن

التحالف العربى يستهدف كهفين بصنعاء تستخدمهما المليشيات فى عملياتها الإرهابية

التحالف العربى

اليمن

الحرب فى اليمن

مدينه الحديده




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة