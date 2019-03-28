البورصة: نجتهد لاستعادة الريادة الأفريقية فى أسواق المال وتعزيز الاستثمارات

اختتمت البورصة المصرية، اليوم، الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى، "بناء قدرات البورصات الأفريقية"،والذى تم تنظيمه بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، لبناء قدرات كوادر البورصات الأفريقية، حول كيفية مواجهة الجريمة الاقتصادية وآليات تطوير وتنمية أسوق المال فى أفريقيا.

وحضر البرنامج التدريبى 25 متدربا ممثلين عن 20 دولة أفريقية والذى استمر لمدة 4 أيام بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة من الاثنين 25 مارس، وحتى الخميس 28 مارس.

وقدم فريق من قيادات البورصة المصرية مع ممثلين من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد محاضرات متنوعة طالت كافة الجوانب المتعلقة بشقين الأول تعريف الجريمة الاقتصادية وكيفية مواجهتها وكيفية حماية والحفاظ على المال العام لتعظيم الاستفادة منه وانفاقها على برامج ذات أبعاد تنموية تسهم فى تحسين أحوال الناس.

وتضمن الشق الثانى سلسلة من المحاضرات حول كيفية تطوير وتنمية أسواق رأس المال، لتقوم بدور فاعل فى دعم النمو الاقتصادى، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى عمليات القيد بشكل مفصل وكيفية رفع كفاءة وجودة الافصاحات، وتعزيز معايير الحوكمة والرقابة على التداول والمراجعة الداخلية.

وافتتح المتدربين فى ختام البرنامج التدريبى جلسة تداول اليوم، الخميس، حيث سلم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، شهادات اجتياز البرنامج التدريبى للمتدربين، وقدم لهم الشكر على حرصهم الكبير على الحضور وما أظهروه من نشاط خلال التدريب، متطلعًا أن يتم ينعكس التدريب على رفع كفاءة وجودة العمل فى البورصات التى يمثلوها.

من جانبه قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن توقيت البرنامج التدريبى يكتسب أهمية بالغة لتزامنه مع ترأس مصر الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، موضحا أن السوق الأفريقى لا يزال بكرًا ويتطلب تضافر المزيد من الجهود فى مختلف المجالات والأنشطة للتطوير وتحقيق التنمية وخاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل والتى تأتى أسواق المال على رأس تلك المصادر.

وبحسب فريد: "نسعى دوما فى البورصة المصرية لاستعادة الريادة أفريقيا فى مجال أسواق المال، مع العمل على تعزيز معدل الاستثمارات البينية فى الأوراق المالية بأفريقيا"، عبر تقوية الروابط والتعاون والتنسيق المستمر لتبادل الخبرات.

ليوضح رئيس البورصة أن البرنامج التدريبى يستهدف فى المقام الأول تطوير قدرات وصقل مهارات كوادر أسواق المال الأفريقية لما لذلك من أهمية فى تطوير وتنمية تلك البورصات وتمكنيها من القيام بدورها فى توفير التمويل اللازم لتوسعات الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة لتعزيز النمو الاقتصادى الذى يتبعه خلق الوظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية.

وأشار فريد إلى أن البرنامج التدريبى يمهد الطريق لاستكمال مشروع برنامج الربط الالكترونى المقترح بين البورصات الأفريقية وشركات الوساطة فى الأوراق المالية أيضا، لتعزيز التجارة البينية فى مجال الأوراق المالية.