البرلمان البريطانى يناقش خطة الخروج من الاتحاد الأوروبى غدا الجمعة

رويترز

قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة فى مجلس العموم البريطانى اليوم الخميس إن البرلمان سيناقش غدا الجمعة اقتراحا يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبى لكن لم يتبين إن كان ذلك سيسفر عن تصويت رسمى ثالث على اتفاق الحكومة للانفصال.

كان جون بيركو رئيس مجلس العموم صرح الأسبوع الماضى بأنه من الممكن فقط إجراء تصويت آخر على الاتفاق إذا كان مختلفا عن ذلك الذى رفضه أعضاء المجلس بالفعل. ووافق الاتحاد الأوروبى على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى يوم 22 مايو أيار إذا جرت الموافقة على الاتفاق هذا الأسبوع.

وقالت ليدسوم للبرلمان "ندرك أن أى اقتراح يقدم غدا يتعين أن يكون متسقا مع قرار رئيس المجلس والنقاش مستمر وسيدرج الاقتراح على جدول الأعمال فى أقرب وقت ممكن، فى وقت لاحق اليوم بالتأكيد".