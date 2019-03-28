الإسكان: تعلن طرح 2108 قطع أراض بـ"الإسكان الاجتماعى" فى 8 مدن جديدة الأحد

كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 2108 قطع أراضٍ سكنية، بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بنظام القرعة، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 8 مدن جديدة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.



وقال الدكتور عاصم الجزار: تتوزع الأراضى المطروحة كالتالى (425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان – 200 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة – 500 قطعة بمدينة السادات – 200 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة – 150 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة – 250 قطعة بمدينة أسوان الجديدة – 93 قطعة بمدينة أخميم الجديدة – 290 قطعة بمدينة قنا الجديدة)، موضحاً أن كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها الأراضى، ابتداءً من يوم الأحد المقبل 31/3/2019، بينما يبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، من يوم الأربعاء الموافق 3/4/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 18/4/2019، من الساعة 3 عصراً : الساعة 5 مساءً.



وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد، ما يلى: أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.



وأوضح المهندس طارق السباعى أنه بشأن أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.



وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها، وسيتم تسليم الأرض تباعاً طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار التخصيص.

