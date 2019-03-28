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الإرهابى المعتقل فى فيينا يعترف بتخطيطه لمزيد من الهجمات فى النمسا وألمانيا

الخميس، 28 مارس 2019 11:53 ص
الإرهابى المعتقل فى فيينا يعترف بتخطيطه لمزيد من الهجمات فى النمسا وألمانيا الشرطة النمساوية ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة "أوسترايش" النمساوية أن العراقى الذى ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى والذى تم اعتقاله فى فيينا مؤخرا اعترف للسلطات الأمنية بأنه كان يخطط لمزيد من الهجمات الإرهابية فى النمسا وألمانيا .

وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الخميس، أن الإرهابى العراقى البالغ من العمر 42 عاما تورط فى محاولة الهجوم على القطارات السريعة بمقاطعة بافاريا الألمانية فى أكتوبر من العام الماضى، وقد تنقل بين أكثر من مدينة، وأقام مؤخرا فى مبنى اجتماعى بالعاصمة فيينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم وزوجته وجهت لهما تهم الشروع فى القتل، والإرهاب، ومحاولة عرقلة خطوط القطارات، لافتة إلى أن المشتبه به جاء إلى النمسا قبل سبع سنوات .

ونوهت الصحيفة بأن المتهم اعترف بانتمائه إلى التنظيمات الدينية المتطرفة، لكنه نفى اتصاله مباشرة بتنظيم داعش الإرهابي، معتبرا أن الهجمات الإرهابية هى رسالة سياسية للحكومة الألمانية، موضحة أن المصادر الأمنية ترجح تلقيه دعم ومساعدة من مجموعة متطرفة فى فيينا.

 


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