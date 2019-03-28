الإثنين المقبل إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى يوم الاثنين القادم اجراء القرعة الاليكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات والذين يمثلون كل المحافظات على ان يتم اجراء القرعة الالكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتي تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة

ومن جانبه صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي انه عقب اعلان النتيجة سيتم توجيه جميع اعضاء الجمعيات الاهلية ممن فازوا بتاشيرات الحج لهذا العام فى القرعة لاستكمال الاجراءات المطلوبة منهم وانه سيتم اختيار نسبه ٣٠% احتياطي في كل محافظه للتصعيد محل المعتذرين مشيرا الى ان عدد المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لهذا العام لآداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م والذين سجلوا طلباتهم على بوابة الحج الموحدة المصرية قد بلغ 32 الف و600 متقدم على مستوى كافة محافظات الجمهورية

واوضح عبد الموجود ان هذا العام فى اطار تقديم خدمات متميزة للحجيج سيشهد خدمة جديدة يتم تقديمها لحجيج بيت الله الفائزين بالتاشيرات حيث سيتم ارسال رسائل لهم على الهواتف المحمولة بنتيجة القرعة وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع شركة اى فاييناس لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال اقرب مكتب بريد او بنك على مستوى الجمهورية

واشار المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث ان في المستوى الاول تكون الاقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105الف جنيه وتخصص المؤسسة ١٠٪ فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثاني تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 الف جنية والمستوى الثالث الاقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 الف جنية أما المستوى الرابع فستكون الاقامة بفنادق 3 نجوم ايضا وبقيمة 70 الف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شامله قيمه تذكره الطيران ومن المقرر ان يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة

كما اكد عبد الموجود ان المؤسسة القومية قد نجحت هذا العام في حجز فنادق قريبة من الحرم المكي تسهيلاً على حجاج الجمعيات كما تعاقدت على باقي الخدمات مبكراً للحصول على افضل الاسعار حتى تتمكن من تقديم برامج الحج بأقل تكلفة ممكنة.