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الأوقاف: دورة تدريبية للدعاة والأئمة والواعظات فى "السوشيال ميديا"

الخميس، 28 مارس 2019 07:21 م
الأوقاف: دورة تدريبية للدعاة والأئمة والواعظات فى "السوشيال ميديا" محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إقامة 3 دورات للحاسب الآلى بمركز الحاسبات الدولى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الاوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف لتطوير الجوانب المهارية فى مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات ، تضم المجموعة الأولى: دورة الحاسب الآلى المتقدمة مع السوشيال ميديا للأئمة والواعظات والإداريين، عدد ساعتها 96 ساعة، فيما تضم المجموعة الثانية دورة الحاسب الآلى المتقدمة للأئمة والواعظات والإداريين، ودورة الحاسب الآلى الأساسية للأئمة والواعظات والإداريين.

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد أول لقاء تحديد الراغبين فى الإقامة الكاملة بالأكاديمية أو الحضور أوقات المحاضرات وطريقة الانتقال من وإلى الأكاديمية علما بأن أوقات التدريب لجميع العاملين بالأوقاف مهمة رسمية يتقاضى عليها كامل مستحقاته المالية.

 


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