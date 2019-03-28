الأوقاف: إحلال وتجديد مسجد الشيخ يوسف السطوحى بكفر الشيخ وعدم المساس بالضريح

أكدت وزارة الأوقاف، أن إحلال وتجديد مسجد الشيخ يوسف السطوحى – قرية البنائين – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ، جاء بناء على قرار إزالة للمسجد بمعرفة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 5 / 7 / 2018م .

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن المسجد المذكور تمت الموافقة على إحلاله وتجديده، بناء على رغبة الأهالي لتوسعة المسجد على نفقتهم الخاصة ، مع توسعته بمساحة (762م) ليصبح إجمالى مساحة المسجد (1128م) بدلا من (365م)

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم أخذ إقرار على المتبرع بعدم المساس بضريح الشيخ يوسف السطوحى، خاصة أن جميع أعمال الإحلال والتجديد خاضعة للإشراف الهندسى من الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف إنها حريصة كل الحرص على عمارة بيوت الله (عز وجل) وصيانتها وإقامتها على الوجه الذي يرضي الله (عز وجل)، وتحذر من الانسياق خلف من يبثون الفتنة وينشرون الأكاذيب.



