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الأمير وليام يزور نيوزيلندا الشهر المقبل لتأبين ضحايا الهجوم على مسجدين

الخميس، 28 مارس 2019 10:33 ص
الأمير وليام يزور نيوزيلندا الشهر المقبل لتأبين ضحايا الهجوم على مسجدين الأمير وليام
رويترز
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قال مكتب الأمير البريطانى وليام إنه سيزور نيوزيلندا الشهر المقبل لتأبين 50 شخصا راحوا ضحية إطلاق نار على مسجدين فى كرايستشيرش قبل أسبوعين.

ويقوم وليام، دوق كمبردج، بالزيارة نيابة عن جدته الملكة إليزابيث (92 عاما) بموجب طلب من رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.

وقال قصر كينزنجتون فى بيان "سيلتقى الدوق مع المتضررين من الهجوم وسيعبر عن تقديره للتعاطف والتآزر المذهلين اللذين أبداهما شعب نيوزيلندا فى الأسبوعين الماضيين".

وتحدث وليام وغيره من أفراد العائلة المالكة عن صدمتهم الشديدة بسبب الهجوم الذى استهدف المسجدين فى يوم 15 مارس آذار والذى وجه فيه الاتهام بالقتل لشخص يشتبه فى أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض.

وقال وليام "هذا الهجوم عديم الحس هو إهانة لسكان كرايستشيرش ونيوزيلندا والجالية الإسلامية على نطاق أوسع. إنه هجوم مروع على نمط حياة يجسد الاحترام والمشاركة والصداقة".

وأضاف "نعلم أنه من قلب هذا الألم والحزن العميق سيتحد شعب نيوزيلندا ليظهر أن مثل هذا الشر لا يمكنه هزيمة التعاطف والتسامح".


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