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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الخميس، 28 مارس 2019 12:20 ص
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، وكواليس ثالث جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، وأزمة كهربا مع رئيس الزمالك، وتحذير الأرصاد من حالة طقس الجمعة.

السيسى وبن زايد يشهدان من رأس التين توقيع اتفاقيات فى مجالات الإسكان والتجارة والصناعة

1

رئيس البرلمان بجلسة الحوار المجتمعى: أقسم بالله الرئيس لم يتدخل فى تعديل الدستور والحوار ليس ديكورا

2

مميش لليوم السابع: قناة السويس قلب تجارة العالم وإيراداتنا 8 مليارات دولار 2023

3

مستشار وزارة الاستثمار: اختصار مدة تأسيس الشركات إلى 11يوما فقط

4

التعليم تؤكد فتح باب التقدم للمدارس اليابانية أوائل إبريل المقبل

5

وزير داخلية إيطاليا يمنح رامى شحاتة الجنسية الإيطالية بعد إنقاذ أتوبيس الطلاب

6

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي

7

الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر من الجمعة ولمدة 96 ساعة.. أمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول على سيناء

8

نهاية أزمة مرتضى منصور وكهربا ببكاء واعتذار اللاعب

9

حكم نهائى بحبس إبراهيم سعيد شهرين لامتناعه عن دفع المصروفات المدرسية

10

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السيسي

محمد بن زايد

علي عبد العال

تعديل الدستور

التعديلات الدستورية

كهربا

الزمالك

الاهلي

اليوم السابع بلس

ابراهيم سعيد




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