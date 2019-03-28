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اضبط مخالفه.. "التوك توك" يغلق مداخل مستشفى زفتى العام وغياب تام لمرور الغربية

الخميس، 28 مارس 2019 03:00 ص
اضبط مخالفه.. "التوك توك" يغلق مداخل مستشفى زفتى العام وغياب تام لمرور الغربية
الغربيه محمد طارق
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فى مشهد متكرر يوميا من الإهمال الشديد أمام مستشفى زفتى العام .. رصدت "اليوم السابع" إغلاق مداخل المستشفى من قبل سائقى التوك توك، فى حين أن سيارة الإسعاف تحاول الدخول إلى المستشفى ومعها حاله خطيرة ولكن استغرقت أكثر من نصف ساعة حتى تستطيع الدخول.

وقال السعيد عاشور أحد الأهالى أن سائقى التوك توك يقومون بغلق جميع مداخل ومخارج المستشفى بحيث لا تستطيع سيارات الإسعاف الدخول أو الخروج بسهولة فى ظل غياب تام لإدارة المستشفى وقسم مرور زفتى الذى وعد أكثر من مرة بتوفير فرد مرور لتنظيم حركة المرور أمام المستشفى.

وأضاف أن عند ذهابه بوالده إلى المستشفى لإنقاذها من غيبوبة السكر لم يستطع أن يحضر كرسى متحرك ليدخلها عليه بسبب إغلاق المداخل كليا وعدم وجود فرد مرور أمام المستشفى لتنظيم الحركة ومحاسبة هؤلاء السائقين، ودخل به بعد حوالى ربع ساعة متوقفا بها أمام المستشفى.

 

فيما قال أحمد طارق أن مشهد إغلاق التوك توك لمدخل مستشفى زفتى العام أصبح متكررا فى ظل غياب تام لقسم مرور زفتى، وبالرغم من الجرائم المتعددة التوك توك أمام المستشفى إلا أنه لم يتحرك أحد لإنقاذ أرواح المواطنين والحد من هذه الظاهرة، بالرغم من مناشدة مجلس المدينه والمرور عشرات المرات ولكن " كأن الأمر لا يعنيهم فى شىء " على حد قوله.

 

وناشد الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بضرورة التدخل وتوفير أفراد من قسم مرور زفتى لتنظيم حركة السير أمام المستشفى وعدم غلق المداخل من قبل سائقى التوك توك حفاظا على أرواح المواطنين.

الإسعاف-تحاول-الدخول-إلى-المستشفى
الإسعاف تحاول الدخول إلى المستشفى

 

التوك-توك-يغلق-مداخل-المستشفي
التوك توك يغلق مداخل المستشفي

 

التوك-توك-يغلق-مداخل-مستشفى-زفتي
التوك توك يغلق مداخل مستشفى زفتي

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