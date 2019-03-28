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إنشاء 30 دورة مياه عامة خلال شهرين بالعاصمة استعدادا لبطولة إفريقيا

الخميس، 28 مارس 2019 10:46 ص
إنشاء 30 دورة مياه عامة خلال شهرين بالعاصمة استعدادا لبطولة إفريقيا جانب من توقيع البروتوكول
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت محافظة القاهرة أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإحدى الشركات الخاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وحدات دورات مياه متطورة تقدم خدماتها للمواطنين ببعض المواقع بالعاصمة، وهى عبارة عن دورة مياه بها 4 وحدات منفصلة حديثة مجهزة بنظم موفرة للمياه مقسمة للجنسين من جهتين مختلفتين أحد هذه الوحدات مجهزة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة وجود منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة، وهذه الوحدات متابعة بنظام مراقبة بالكاميرات على مدار 24 ساعة، و2 شاشة تليفزيون فى لوحات إعلانية مثبته على جوانب الوحدة.
 
وأشار المحافظ إلى أن هذا العقد تم توقيعه ضمن الإجراءات التى تتخذها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنميتها وتبنى النظم الحديثة لتطويرها خاصة مع قرب فاعليات بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم وضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى للقاهرة واللائق مشيراً إلى أن دورات المياه العامة الجديدة سيتم توفيرها فى بعض مناطق القاهرة ويتوافر بها شروط الحفاظ على البيئة وتتفق مع النسق الحضارى للقاهرة بما لا يعوق الحركة المرورية وبما يحقق ويساهم فى اتاحة فرص عمل للشباب.
 
وأضاف محافظ القاهرة أن الشركة سوف تقوم بتجهيز وتشغيل 30 وحدة فى خلال شهرين قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية، والشركة المنفذه تقوم بتوفير العدد اللازم من الأفراد القائمين بأعمال الأمن والنظافة على مدار 24 ساعة.
 
 
 

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