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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بـ 5 سيارات بالبحيرة

الخميس، 28 مارس 2019 12:04 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل بـ 5 سيارات بالبحيرة جانب من حادث التصادم
البحيرة ناصر جودة -مى عنانى
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أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بالقرب من قرية الطرفاية بكفر الدوار بالبحيرة.
 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل على الطريق الدولى الساحلى وأمام قرية الطرفاية بمركز كفر الدوار اصطدمت بالحائط الخرسانى مما أدى إلى اصطدام 5 سيارات بها من الخلف.
 
 
أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى الشاملة بكفر الدوار وإحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية لتقى العلاج اللازم. 
 
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