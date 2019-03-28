video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة ألمانية وتركى لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب 11كيلو كوكايين

الخميس، 28 مارس 2019 04:51 م
إحالة ألمانية وتركى لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب 11كيلو كوكايين مخدر الكوكايين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق
قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، إحالة سيدة تحمل الجنسية الألمانية، ورجل يحمل الجنسية التركية، للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بجلب 11 كيلو من مخدر الكوكايين وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 
 
وخلال التحقيقات طلب المتهمان حضور مترجم من السفارة ألأمانيه وعقب الحضور أقر المتهمان أنهما تعرفا على شخص عربي والذي يعتبر الوسيط بين مافيا تهريب المخدرات وبينهم ويقوم بتسهيل عملية التهريب عن طريق الرشاوي وطلب تهريب كمية المخدرات مقابل مبلغ مالى كبير، وتابع المتهمأن أنهما اعتادا الاتجار فى المواد المخدرة، وعند ركود السوق توجها إلى دول شمال إفريقيا والتى تنتعش بتجارة الكوكايين على حد قولهما.
 
بداية تفاصيل الواقعة كانت أثناء تفتيش الركاب بمطار القاهرة، اشتبه رجال الأمن في سيدة ألمانية وآخر تركي، وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص، تبين وجود أشياء غريبة بالحقائب، وبتفتيشها عثر بداخلها على 11 كيلو من مخدر الكوكايين.
 
وبعد عرض  الأوراق والاطلاع علي ما تم فيها من تحقيقات قررت النيابة إحالة القضية إلي محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يوما فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

حبس عاطل 4 أيام لانتحاله صفة طبيب و4 أيام أخرى فى قضية نصب بالمحلة

اخبار الحوادث

إحالة متهمان

ألمانية وتركى

مخدر الكوكاين

جلب مخدرات

محكمة الجنايات

مطار القاهرة




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة