إحالة ألمانية وتركى لمحكمة الجنايات بتهمة تهريب 11كيلو كوكايين

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، إحالة سيدة تحمل الجنسية الألمانية، ورجل يحمل الجنسية التركية، للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بجلب 11 كيلو من مخدر الكوكايين وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وخلال التحقيقات طلب المتهمان حضور مترجم من السفارة ألأمانيه وعقب الحضور أقر المتهمان أنهما تعرفا على شخص عربي والذي يعتبر الوسيط بين مافيا تهريب المخدرات وبينهم ويقوم بتسهيل عملية التهريب عن طريق الرشاوي وطلب تهريب كمية المخدرات مقابل مبلغ مالى كبير، وتابع المتهمأن أنهما اعتادا الاتجار فى المواد المخدرة، وعند ركود السوق توجها إلى دول شمال إفريقيا والتى تنتعش بتجارة الكوكايين على حد قولهما.

بداية تفاصيل الواقعة كانت أثناء تفتيش الركاب بمطار القاهرة، اشتبه رجال الأمن في سيدة ألمانية وآخر تركي، وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص، تبين وجود أشياء غريبة بالحقائب، وبتفتيشها عثر بداخلها على 11 كيلو من مخدر الكوكايين.

وبعد عرض الأوراق والاطلاع علي ما تم فيها من تحقيقات قررت النيابة إحالة القضية إلي محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام.