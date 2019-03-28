أم تلقى رضيعها بالزبالة لعجزها عن تسجيله بالقليوبية

عثرت سيدة من مركز قليوب على طفل رضيع ، ملقى فى مكان مخصص لتجميع "القمامة " وتم نقله لحضانة مستشفى قليوب العامة لتلقي العلاج، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1550اداري مركز قليوب وأخطرت النيابة للتحقيق .
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، اخطار من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بعثور احدي السيدات بدائرة المركز علي طفل رضيع عمره حوالي 5 أيام بمكان تجمع القمامة، وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى قليوب المركزي، واتخاذ الإجرءات الطبية، واستخراج شهادة ميلاد له .
وبعد اربع ايام جاءت نفس السيدة ترافقها سيدة اخري الي مركز الشرطة وتخبرهم ان الطفل التي قامت بتسليمه هو ابن السيدة التي ترافقها وليس لقيطا ، وان سبب إلقائه في القمامة عجز الأم علي تسجيل ابنها فقامت برميه في الزبالة .
من جانبها قررت النيابة العامة تحويل الأم والطفل لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة مدي صدق السيدة والتأكد من خلال تحليل DNA بأخذ عينات من دم الأم والطفل.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة