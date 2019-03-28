video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أم تلقى رضيعها بالزبالة لعجزها عن تسجيله بالقليوبية

الخميس، 28 مارس 2019 09:17 م
أم تلقى رضيعها بالزبالة لعجزها عن تسجيله بالقليوبية طفل - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
عثرت سيدة من مركز قليوب على طفل رضيع ، ملقى فى مكان مخصص لتجميع  "القمامة " وتم نقله لحضانة مستشفى قليوب العامة لتلقي العلاج، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1550اداري مركز قليوب وأخطرت النيابة للتحقيق . 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، اخطار من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بعثور احدي السيدات بدائرة المركز علي طفل رضيع عمره حوالي 5 أيام بمكان تجمع القمامة، وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى قليوب المركزي، واتخاذ الإجرءات الطبية، واستخراج شهادة ميلاد له .
 
وبعد اربع ايام جاءت نفس السيدة ترافقها سيدة اخري الي مركز الشرطة وتخبرهم ان الطفل التي قامت بتسليمه هو ابن  السيدة التي ترافقها وليس لقيطا ، وان سبب إلقائه في القمامة عجز الأم علي تسجيل ابنها فقامت برميه في الزبالة .
 
من جانبها قررت النيابة العامة تحويل الأم والطفل لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة مدي صدق السيدة والتأكد من خلال تحليل DNA بأخذ عينات من دم الأم والطفل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعترافات فتاة ألقت رضيعها من منور عقار بالمرج بعد حملها سفاحا من خطيبها

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة