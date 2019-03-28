أم تلقى رضيعها بالزبالة لعجزها عن تسجيله بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

عثرت سيدة من مركز قليوب على طفل رضيع ، ملقى فى مكان مخصص لتجميع "القمامة " وتم نقله لحضانة مستشفى قليوب العامة لتلقي العلاج، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1550اداري مركز قليوب وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، اخطار من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب بعثور احدي السيدات بدائرة المركز علي طفل رضيع عمره حوالي 5 أيام بمكان تجمع القمامة، وعلى الفور تم نقل الطفل لمستشفى قليوب المركزي، واتخاذ الإجرءات الطبية، واستخراج شهادة ميلاد له .

وبعد اربع ايام جاءت نفس السيدة ترافقها سيدة اخري الي مركز الشرطة وتخبرهم ان الطفل التي قامت بتسليمه هو ابن السيدة التي ترافقها وليس لقيطا ، وان سبب إلقائه في القمامة عجز الأم علي تسجيل ابنها فقامت برميه في الزبالة .

من جانبها قررت النيابة العامة تحويل الأم والطفل لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة مدي صدق السيدة والتأكد من خلال تحليل DNA بأخذ عينات من دم الأم والطفل.