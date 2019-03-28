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أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة ويضبط كمية كبيرة من الحشيش

الخميس، 28 مارس 2019 11:50 ص
أمن الإسكندرية يشن حملة مكبرة ويضبط كمية كبيرة من الحشيش حمله امنيه -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مستقلان سيارة، وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى) .
 
كما تم ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية وبحوزتهما، 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام، مبلغ مالى،  2 هاتف محمول).
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط عاطلين، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى).
 
 
 
 

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