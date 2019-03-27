8 دول أفريقية تتصدر 13دولة فائزة بجائزة مصر العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ26

كتب – إسماعيل رفعت

تصدرت 8 دول أفريقية قائمة ضمت 13 دولة فائزة بجائزة مصر العالمية الـ26 دورة شيخ المقرئين الحصرى، لحفظ القرآن الكريم، والتى جرت على مدار 5 أيام فى التصفيات النهائية بأكاديمية الأوقاف باكتوبر بحضور 77 دولة منها 28 دولة أفريقية، حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفائزين فى ليلة القدر ويمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بحضور ممثلين من دول العالم.

وكان الفرع الأول: الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده :