8 دول أفريقية تتصدر 13دولة فائزة بجائزة مصر العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ26

تصدرت 8 دول أفريقية قائمة ضمت 13 دولة فائزة بجائزة مصر العالمية الـ26 دورة شيخ المقرئين الحصرى، لحفظ القرآن الكريم، والتى جرت على مدار 5 أيام فى التصفيات النهائية بأكاديمية الأوقاف باكتوبر بحضور 77 دولة منها 28 دولة أفريقية، حيث يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى الفائزين فى ليلة القدر ويمنحهم شهادات تقدير وجوائز مالية بحضور ممثلين من دول العالم.
وكان الفرع الأول: الحفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده :
|م
|الاسم
|الدولة
|الدرجة
|الجائزة
|1
|رأفت عبد الستار سيد أحمد
|مصر
|90.55
|180000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|2
|عمر عبد الكريم خليل الزغبي
|الأردن
|84.25
|120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|3
|عبد الباسط حلو صوصول
|تشاد
|80.85
|90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
الفرع الثاني : الحفظ والصوت الحسن والتجويد :
|م
|الاسم
|الدولة
|الدرجة
|الجائزة
|1
|عبد الرحيم محمد علي ابراهيم حامد
|مصر
|97.10
|150000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|2
|عبد العزيز شعبان عبد العزيز
|مصر
|96.50
|120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|3
|عبد العليم عبد الرحيم محمد
|كينيا
|96.05
|90000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|4
|محمد مصطفى نيانج
|السنغال
|94.35
|80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|5
|محمد صفان بن سفر
|سريلانكا
|94.20
|مصحف وشهادة تقدير
|6
|ماهر عواف عطية الثمالي
|السعودية
|93.50
|مصحف وشهادة تقدير
|7
|عبد الله عريبي
|الجزائر
|93.30
|مصحف وشهادة تقدير
|8
|ابراهيم معاذ
|النيجر
|91.75
|مصحف وشهادة تقدير
|9
|محمد امين يحيى عثمان
|نيجريا
|91.75
|مصحف وشهادة تقدير
|10
|عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن
|تنزانيا
|91.15
|مصحف وشهادة تقدير
الفرع الثالث : الناشئة :
|م
|الاسم
|الدولة
|الدرجة
|الجائزة
|1
|سارة محمد محمد زكريا
|مصر
|96.35
|120000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|2
|أحمد جمال السيد حشيش
|مصر
|95.90
|80000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|3
|عبد الله تشحكيف رستم
|روسيا الاتحادية
|91.75
|70000 جنيه + مصحف وشهادة تقدير
|4
|زياد محمد مصطفى
|مصر
|91.45
|مصحف وشهادة تقدير
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