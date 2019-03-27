205 أبحاث علمية فى الطاقة المتجددة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة بمصر

جنوب سيناء- فايزة مرسال

رحب الدكتور مجدى سبع بالوفود الدولية المشاركة بالمؤتمر الدولى الخامس للبحث العلمى والخبراء الدوليين المتخصصين بالطاقة المتجددة الذين يحاضرون في الجلسات العلمية خلال 3 أيام بالمؤتمر.

وقال الدكتور مجدى سبع، إذا كنا نحن هنا فى أحضان مدينة السلام وندعو إلى السلام فمصر على مدار تاريخها لم تكن أبداً دولة محاربة، بل كانت دائما تدعو إلى السلام.. وقمة السلام هو منتج هذا المؤتمر، موضحاً أن الصراع البشري الذي يتم على الطاقة والمياه حيث كان البترول محل صراع دائماً بين الدول لأن الاقتصاد ينمو ويحتاج إلى طاقة وكان الصراع والحروب على البترول كمصدر للطاقة وليس لسعره.

وقال رئيس الجامعة أن المؤتمر هو دعوة للسلام لتوفير طاقة بديلة واستدامة مياه الشرب الذي يهدد نقصها العالم اجمع، مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش أكثر من 205 بحثاً عليماً ويشارك به أكثر من 50 خبيراً دولياً من ألمانيا واستراليا واليابان وفرنسا وانجلترا وبلجيكا والهند ، الى جانب نخبة من الباحثين والعلماء من الجامعات المصرية.

ولفت رئيس جامعة طنطا، إلى أن المؤتمر يناقش 9 محاور رئيسية أهمها الاهتمام بما هو جديد في الطاقة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو استخدام الغاز وأسلوب ترشيد أو استخدام كل ما هو متاح حالياً من الطاقة بالشكل الذي يسمح بتوفير وتعظيم تلك الموارد.

وأضاف: مصر لديها مجموعة كبيرة من العلماء القادرين على معالجة قضية المياه خاصة في ظل المساحة العريضة التي تمتلكها مصر على البحر الأحمر والبحر الأبيض ومياه النيل.

وقال د. "سبع" إن الهدف من المؤتمر هو كيفية الاستفادة من الطاقة والمياه لكى تنهض مصر اقتصادياً ويتحقق لها الاكتفاء من الطاقة، مشيراً إلى تجربة مصر الرائعة في معالجة مشكلة الكهرباء التى واجهتها مصر منذ وقت قصير وذلك نتيجة حسن إدارة الموارد وتعظيم البحث العلمي ووضعه فى منظومة حتى اصبحت مصر اليوم قادرة على تصدير الكهرباء.