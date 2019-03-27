100 ألف مستحق بخارطة برنامج تكافل وكرامة لـ2019.. تعرف على التفاصيل

كتبت إيمان على

كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن زيادة عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة فى الموازنة العامة الجديد للدولة 2019/2020.

ونرصد أبرز المستجدات التى طرأت على هذا البرنامج:

- أعلنت الحكومة زيادة عدد المستحقين بواقع 100 ألف حالة اعتباراً من 1 يوليو 2019.

- ضم الحاصلين على معاش التضامن إلى البرنامج اعتباراً من ذات التاريخ مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه.

- تواصل عمليات التنقية من التجديد والحذف لغير المستحق أو من فقد الشروط المحددة للاستحقاق والإضافة للمستحقين.

- ينفق شهرياً على البرنامج ما يصل إلى مليار جنيه لإجمالى المستحقين داخل البرنامج.

- وصل فى يناير 2019 إلى 999.393 مليون جنيه، و958.350 مليون جنيه خلال شهر فبراير.

- أحد الآليات المهمة للحكومة لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.