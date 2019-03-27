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100 ألف مستحق بخارطة برنامج تكافل وكرامة لـ2019.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:30 ص
100 ألف مستحق بخارطة برنامج تكافل وكرامة لـ2019.. تعرف على التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت إيمان على
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كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، عن زيادة عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة فى الموازنة العامة الجديد للدولة 2019/2020.

 

ونرصد أبرز المستجدات التى طرأت على هذا البرنامج:

 

- أعلنت الحكومة زيادة عدد المستحقين بواقع 100 ألف حالة اعتباراً من 1 يوليو 2019.

- ضم الحاصلين على معاش التضامن إلى البرنامج اعتباراً من ذات التاريخ مع رفع المستحق لهم من 100 جنيه إلى 200 جنيه.

 - تواصل عمليات التنقية من التجديد والحذف لغير المستحق أو من فقد الشروط المحددة للاستحقاق والإضافة للمستحقين.

- ينفق شهرياً على البرنامج ما يصل إلى مليار جنيه لإجمالى المستحقين داخل البرنامج.

- وصل فى يناير 2019 إلى 999.393 مليون جنيه، و958.350 مليون جنيه خلال شهر فبراير.

- أحد الآليات المهمة للحكومة لتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.


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