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وفاة رائد الفضاء السوفيتى الشهير فاليرى بايكوفسكى عن عمر يناهز 84 عاما

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:36 م
وفاة رائد الفضاء السوفيتى الشهير فاليرى بايكوفسكى عن عمر يناهز 84 عاما فاليرى بايكوفسكى
أ ش أ
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توفى اليوم فاليرى بايكوفسكى أحد أفراد الرعيل الأول من رواد الفضاء السوفيت عن عمر يناهز 84 عاما.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية ، أن بايكوفسكى قام باول رحلة للفضاء على متن السفينة السوفيتية " فوستوك - 5 " فى شهر يونيو 1963.

وأضافت الشبكة الأمريكية ، أن باكوفسكى كان واحدا من عشرين طيارا حربيا ابان عهد الاتحاد السوفيتى السابق والذين تم اختيارهم للعمل فى مجال الفضاء ، حيث قام بـ 3 رحلات إلى الفضاء ، كانت الأولى عام 1963 والثانية عام 1976 والثالثة عام 1978 وقضى نحو 21 يوما فى الفضاء.


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