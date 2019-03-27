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وسائل إعلام: مشاجرة وراء إطلاق شرطى تركى النار على زميله فى مطار قيصرى

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:06 ص
وسائل إعلام: مشاجرة وراء إطلاق شرطى تركى النار على زميله فى مطار قيصرى الشرطة التركية
كتب- هاشم الفخرانى
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كشفت وسائل إعلام تركية تفاصيل جديدة حول حادث إطلاق نار بمطار مدينة قيصرى، حيث فتح شرطى تركى النار على زميله فى المطار ثم أطلق النار على نفسه.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن شرطيين أصيبا فى إطلاق النار الذى وقع بنقطة تفتيش أمنية عند مدخل مبنى المغادرة للرحلات المحلية بالمطار.

 

وأضافت "زمان" أن الشرطيين وقعت بينهما مشاجرة، حيث أطلق أحدهما النار على الآخر ثم حاول أن ينتحر، فيما لم يتم الكشف عن سبب العراك.

 

وقال شهود عيان أن الذعر عم بين المسافرين فى المطار عند إطلاق النار فى حوالى الساعة 4:20 عصرا داخل صالة الرحلات الداخلية.


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