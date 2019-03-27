وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

"الزيارات إلى مصر لا تكتمل بدون وجبة كشري" هكذا أعلن وزير الخارجية السويسري إيجنازيو كاسيس على حساب السفارة السويسرية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ناشرًا صورة له وهو يتناول الكشرى فى أحد مطاعم وسط العاصمة.

وأجرى وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس، زيارة إلى مصر عقد خلالها محادثات سياسية فى مصر حول التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والهجرة، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الخارجية سامح شكرى الذى ناقشه فى الالتزام بالسلام والاستقرار فى المنطقة، مؤكدًا أن مصر شريك أساسى.

وكان كاسيس قد شارك فى حفل أقيم فى القاهرة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، للاحتفال بالعلاقات الطويلة الأمد بين الدولتين، قائلًا إن سويسرا ومصر يتمتعان بـ 110 أعوام من العلاقات التجارية ونتطلع إلى 110 سنين آخرين "