وزير الشباب والرياضة يبحث تفعيل أطر التعاون مع أوزبكستان

كتبت ياسمين يحيى

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة وكل وزارة الرياضة واتحاد الشباب بأوربكستان، ألتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء كل من شاريف موجندوف نائب وزير الرياضة الأول بأوزبكستان، وانيميوف مراد الله على نائب رئيس اتحاد شباب أوزبكستان، وذلك على هامش زيارة وفد اوزبكستاني للقاهرة والذى تستضيفه وزارة الشباب والرياضة في الفترة ٢٣-٣١ مارس الجاري.

حضر اللقاء السفير ايبيك عارف عثمانوف سفير أوزبكستان بالقاهرة، والمستشار الثقافي ناجينوف، وجولزورا ابراهيموف ممثلة غرفة التجارة والصناعة باوزبكستان، وزخار اودولف ظافر نائب محافظ سمركان للشئون السياحية.

وناقش اللقاء أطر التعاون بين البلدين فى مجالى الشباب والرياضة، والنتائج المثمرة لزيارة وفد أوزبكستان لمصر والتى تأتي تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين المصري والاوزبكستاني.

وأكد الدكتور أشرف صبحى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع الدول الشقيقة، وتعزيز العلاقات على صعيد البرامج الشبابية والرياضية، مرحباً بزيارة وفد أوزبكستان لمصر.

وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد للتعاون مع أوزبكستان على صعيد التبادل الشبابي بين البلدين ، وإقامة المؤتمرات المشتركة، والمعسكرات الصيفية، وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال، بالإضافة إلي التعاون في مجال الرياضة من خلال التعرف على خبرات أوزبكستان في الألعاب الفردية التي تتميز بها، وكذا التعاون فى مجال الطب الرياضي.

ومن جانبه، قدم نائب وزير الرياضة الأول باوزبكستان الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي على حرص وزارة الشباب والرياضة المصرية على سرعة تطبيق بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين المصري والاوزبكستاني، معتبرا هذه الزيارة فرصة كبيرة للإطلاع على التجربة المصرية المتعلقة بالشباب والرياضة التي تنتهجها القيادة السياسية المصرية على نحو تطوير الرياضة، والاهتمام بالشباب ودعمهم في كافة المجالات.

وأعرب عن أمنياته في توطيد العلاقات مع مصر ليس فقط على صعيد المجالات السياسية والاقتصادية ، وإنما أيضا على صعيد الشباب والرياضة، مشيداً في ذات الوقت بالمنشآت الشبابية والرياضية التي تتميز بها مصر، ومنها مركز شباب الجزيرة الذي قام وفد أوزبكستان بزيارته في وقت سابق.

وقدم نائب وزير الرياضة الأول بأوربكستان الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة لزيارة أوزبكستان خلال الفترة المقبلة في فرصة للتعرف عن قرب على البرامج والخطط المنفذة للشباب، والمشروعات الرياضية بأوزبكستان.