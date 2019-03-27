وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

كتب محسن البديوى

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات كانت أشبه بـ"معبد" أو "كهنوت"، مضيفا: "هنشل هذا الكهنوت، فالامتحانات كانت مجرد اتفاق، ولذا قررنا تدريب الطلاب وتنمية المهارات، وسنستخدم التكنولوجيا، وتقديم محتوى رقمى جيد من أفضل المصادر العالمية، وهذا المحتوى موجود على بنك المعرفة المصرى".

وأضاف "شوقى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة" : "الطلاب أبهرونا فى الإجابات وقدراتهم التعليمية فى تنمية المهارات"، مشيرًا إلى الوزارة غيرت طريقة الامتحان وطريقة التصحيح.

وأوضح أن الوزارة منحت 750 ألف تابلت للطلاب ليصلوا للمحتوى داخل وخارج المدارس، وتقديم الانترنت والواى فاى وشاشات إليكترونية تتضمن المحتوى الرقمى.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة جدًا فالوعى العام وتحليل المعلومات، كما يوجد مشكلة كبيرة فى الإعلام المصرى، وخاصة فيما يتم تصديره خارجيًا، مضيفًا: "وجدنا أخبار بالخطوط الحمراء، عن النظام الإليكترونى.. النظام الاليكترون معمول لخدمتنا لـ 20 عامًا قادمة فى المدارس والجامعات و2530 مدرسة حكومية فى وقت واحد وبمنتهى الكفاءة".

وتابع: "ظاهرة الغش فى الامتحانات أصبحت مزمنة وهدفنا القضاء عليها فى النظام الجديد، وقمنا ببناء نظام إليكترونى للامتحانات لم يسبق له مثيل".

وأكد طارق شوقى، أن مصر لديها الآن "محرك إلكترونى" للامتحانات يقدم الامتحانات ويقوم على تصحيحها مثل نظام الامتحان الأمريكى.