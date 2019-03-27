وزير الاتصالات: نسعى للتعاون مع بلغاريا باعتبارها دولة محورية فى أوروبا الشرقية

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أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن الشركات المصرية تسعى للتعاون مع بلغاريا لتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أوروبا باعتبارها دولة محورية فى أوروبا الشرقية.

وقال الدكتورعمرو طلعت -في تصريحات خاصة لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية- إنه بحث مع الوفد البلغاري المتواجد فى القاهرة مسألة تبادل الوفود الطلابية بين البلدين، وتبادل المناهج فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف قائلًا: "ناقشنا مسألة تبادل الخبرات وقصص النجاح بين البلدين في مجال التحول الرقمى"، مؤكدًا أن بلغاريا دولة متقدمة خطت خطوات واسعة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتفقد الوفد البلغارى مركز خدمات المستثمرين للإطلاع على أحدث الخدمات والتسهيلات التى يقدمها المركز للمستثمرين بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والرئيس رومن راديف رئيس بلغاريا، افتتحا منتدى الاستثمار المصرى البلغارى، والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلى 36 شركة بلغارية و86 شركة مصرية، ورجال الأعمال المصريين.