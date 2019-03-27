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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 24 

شبين الكوم 12 23

طنطا 14 23

دمنهور 14 21

الإسكندرية 14 21      

بلطيم 14 21  

مطروح 11 20 

السلوم 10 23 

سيوة 11 25   

بورسعيد 13 19

دمياط 13 19

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 11 24

السويس 12      23

العريش 09       21

رفح 09 21     

رأس سدر 10    21

نخل 05 22

نويبع 15         24

طابا 14 22

كاترين 05       16

الطور 12         25

شرم الشيخ 16   25

الغردقة 15       24

مرسى علم 15   23

الفيوم 12        24

بنى سويف 11   24

المنيا 10 25

أسيوط 11       25

سوهاج 12       26

قنا 12  26

الأقصر 12       26

أسوان 13        27

أبوسمبل 11       27

الوادي الجديد 12         27

شلاتين 18       26

أبو رماد 19      25

راس حدربة 19   24

حلايب 20      24

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 32

المدينة 15        28     

الرياض 15       28

المنامة 19         24

أبوظبي 21       30

الدوحة 20       27

الكويت 14      26

دمشق 05        15

بيروت 14        18

عمان 05        14

القدس 06       14

غزة 12 19

بغداد 11         22

مسقط 24       28

صنعاء 11        26

الخرطوم 20       35

طرابلس 12      18

تونس 10        17

الجزائر 08 14

الرباط 11        19

نواكشوط 16    24

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00          16     

إسطنبول 07     12

إسلام آباد 17   29

نيودلهي 20       33

جاكرتا 25       33

بكين 05 21

كوالالمبور 26    36

طوكيو 12        18

أثينا 11 18

روما 04 19

باريس 05        14

مدريد 03        22

برلين 07         09

لندن 05         13

مونتريال 00      06

موسكو -03    02

نيويورك 04 18 

واشنطن 02 12

 

 


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