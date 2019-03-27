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ننشر الصور الأولى للمتهم بقتل معاون مباحث بلبيس بالسكين أثناء ضبطه

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:41 م
ننشر الصور الأولى للمتهم بقتل معاون مباحث بلبيس بالسكين أثناء ضبطه المتهم
الشرقية فتحية الديب
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تباشر نيابة بلبيس العامة، برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع المتهم "عمرو أ م ع" 18 سنة، ووالده الذى يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على خلفية اتهامه بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، أثناء ضبطه لوالده، حيث سدد له طعنتين نافذتين بالصدر.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث بلبيس، ضبط " أحمد م ع" عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على خليفة اتهامه فى قضية سرقة، تعدى نجله على الضابط بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم إخطار النيابة العامة.


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المتهم ووالده
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ربان/هشام الدياسطي

فرحان دلوقت بابنك يا روح امك

مش عارف ده لا اتربي ولا ابوه اصلا متربي مجرد انه يمسك سلاح ابيض ده فجر ف حد ذاته ايه التربيه الزباله دي يقتل انسان اهله تعبه علشان يوصل للمنصبه ده الي بيدافع عن المصريين والممتلكلات العامه والخاصه يكون اخرته علي يد كلب وابن كلب الله يرحمه هو شهيد انما انتو انتو جهنهم ان شاء الله

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