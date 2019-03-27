ننشر الصور الأولى للمتهم بقتل معاون مباحث بلبيس بالسكين أثناء ضبطه

تباشر نيابة بلبيس العامة، برئاسة أحمد هزاع، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع المتهم "عمرو أ م ع" 18 سنة، ووالده الذى يعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على خلفية اتهامه بقتل النقيب أحمد صلاح المسلمى، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس، أثناء ضبطه لوالده، حيث سدد له طعنتين نافذتين بالصدر.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء محاولة النقيب أحمد المسلمى، معاون مباحث بلبيس، ضبط " أحمد م ع" عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، على خليفة اتهامه فى قضية سرقة، تعدى نجله على الضابط بسكين أحدث إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

تمكن ضباط مباحث بلبيس، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتم إخطار النيابة العامة.