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الأربعاء، 27 مارس 2019 06:33 ص
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موسكو تدين بشدة قصف قوات التحالف الدولى لأفغانستان

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:09 ص
موسكو تدين بشدة قصف قوات التحالف الدولى لأفغانستان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أدانت وزارة الخارجية الروسية قصف التحالف الدولى لأفغانستان، واصفة إياه بأنه جريمة أخرى من جرائم قوات حلف "الناتو" فى أفغانستان من شأنها تأخير بدء عملية السلام .

وذكر بيان للخارجية الروسية أمس الثلاثاء أن من دواعى السخرية أن هذا القصف تم خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن سبل إنهاء المواجهة المسلحة والدخول فى تسوية سلمية فى أفغانستان.


وأضافت الخارجية الروسية فى بيانها أن موسكو على قناعة بأن مثل هذه الفظائع تؤخر بدء عملية السلام فى أفغانستان وتؤدى إلى غضب السكان والتطرف واستمرار الحرب.

 

 


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