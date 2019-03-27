موجز أخبار 6.. الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار تصل لحد السيول من الجمعة للاثنين

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الإثنين 1 أبريل، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

الأرصاد: طقس غير مستقر من الجمعة.. وأمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول على سيناء

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة وحتى الإثنين 1 أبريل، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد وتكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

السيسى وبن زايد يشهدان توقيع اتفاقيات فى مجالات الإسكان والتجارة والصناعة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بقصر رأس التين، مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى مجالات الإسكان والرى والتجارة والصناعة.

رئيس النواب لـ"السادات": ليس هناك توريث أو بقاء فى السلطة 30 عاما

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المادة الانتقالية التى تجيز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور، مؤقتة وليس ممتدة، وليس هناك توريثاً أو بقاء فى السلطة مثلما تم فى الماضي إلى 20 أو 30 عاماً.

حزب النور يتحفظ على "مدنية الدولة" وكوتة المرأة بالتعديلات الدستورية

أعلن طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، موافقة الحزب على تعديل المادة (140) من الدستور المصرى والمتعلقة بتعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات.

التعليم: 420 ألف طالب دخلوا على منصة التدريب بامتحانات الجغرافيا حتى الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين استطاعوا الدخول على منصة التدريب على امتحان الجغرافيا، اليوم الأربعاء، بلغ 420 ألف طالب حتى الآن، ومتوقع زيادة العدد قبل نشر الأسئلة على موقع الوزارة.

الحكومة: مد مهلة تحصيل الأقساط لمشترى أراضى التنمية الزراعية لـ ديسمبر المقبل

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، طلب وزارة الزراعة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، أياً كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، حفاظاً على أموال الدولة؛ نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، استناداً إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالاً للمادتين 20 و 41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.

مجلس الوزراء يُوافق على مشروع "موازنة تاريخية" للعام المالى 2019/2020

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السادس والثلاثين اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل.

إحالة 9 عاملين بمصلحة سك العملة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 55 كيلو ذهب

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة ، وهم كلٍ من، رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، فني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، أمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، و4 من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وحالياً بالمعاش، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية.

المهن التمثيلية تلغى عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا رسمياً

ألغت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى اجتماع مجلس النقابة الذى أنعقد منذ قليل عضوية الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد تصريحاتهما المسيئة إلى مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.