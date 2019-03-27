موجز أخبار 1.. إحالة 9 عاملين بـ"سك العملة" للمحاكمة لسرقتهم 55 كيلو ذهب

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها إحالة 9 عاملين بمصلحة سك العملة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 55 كيلو ذهب، بالإضافة على توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا ونشاط للرياح.



وفيما يلى موجز لأهم الأخبار:

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بمصلحة سك العملة المصرية للمحاكمة العاجلة ، وهم كلٍ من، رئيس قسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، فني برادة رابع بقسم السحب بمصلحة سك العملة المصرية سابقا، أمين مخزن الخامات بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، و4 من مندوبي الأمن بمصلحة سك العملة المصرية، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية سابقاً، وحالياً بالمعاش، وموظف أمن بمصلحة سك العملة المصرية





الكثير من الناس لا يعرف الأسباب الحقيقية التى دفعت الدولة لحفر قناة السويس الجديدة، وحجم الآثار الإيجابية التى انعكست على الاقتصاد القومى المصرى بعد تنفيذها، وكذلك المنطقة الاقتصادية التى أنشئت بالتزامن معها، لتعزيز ثقافة القيمة المضافة، والسير على نهج العالم فى مجال اللوجيستيات والنقل البحرى.





غادر مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الأربعاء، رومن راديف رئيس جمهورية بلغاريا ، عقب زيارة للقاهرة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين البلدين.





في خطوة هامة تبرز مدى وعي نقابة المهن التمثيلية ألغي الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين فى اجتماع مجلس النقابة مساء أمس عضوية الفنانان عمرو واكد وخالد أبو النجا، بعد تصريحاتهما المسيئة إلى مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.





أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن جذب استثمارات خارجية من دول "الإمارات، فرنسا، اليونان"، ﻭأنه تم ترسية 6 مناطق لوجستية تجارية في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية) على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مناطق لوجستية ومراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار جنيه.





فيما يبدو أنه استعراض قوى يهدف لتحقيق هدف مزدوج، أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، فى كلمة بثها للشعب على التليفزيون، إن نيودلهى أسقطت قمرا صناعيا فى الفضاء، اليوم الأربعاء، بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية وأشاد بالاختبار باعتباره انطلاقة كبيرة فى برنامج الفضاء.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم فتح باب التقدم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019، 2020 أوائل إبريل المقبل.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، ارتفاع اخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط «سيتى سكيب»، تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة كبريات الشركات العقارية.





صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن شركة مصر للطيران للشحن الجوي اجتازت بنجاح تفتيشات الإتحاد الاوروبي، فيما يخص الإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من جمهورية مصر العربية إلي دول الإتحاد الأوروبي، وذلك علي طائراتها وكذا طائرات الشركات الأجنبية التى تقوم بخدمتها، حيث تم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد شهادتي ACC3 وRA3 لمدة خمس سنوات قادمة.





قدم أيمن محفوظ المحامي، بلاغا للنائب العام ضد الفنان خالد أبو النجا، بعد أن روج المشكو في حقه للمثلية الجنسية، وظهور تغريدات مشبوهة علي مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إشارات تحدث بعدها كوارث علي الدولة، بالإضافة لعقد اجتماع مع عمرو واكد فى الكونجرس الأمريكي، وذلك دون صفة له للحديث باسم الشعب.





بعد جولة مكوكية بدأتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بدأتها من نيوزيلندا قدمت خلالها واجب العزاء لأسر شهداء الحادث الإرهابى على المسجدين هناك وزارت المصابين، تستكمل حاليا الوزيرة جولتها فى الخارج فى أستراليا حيث إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة إحياء الجذور.





يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، ببرج العرب بالإسكندرية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





انتهى بعض طلاب الصف الأول الثانوى العام من أداء امتحان الجغرافيا إلكترونيا على منصة الامتحان فى وقت قصير للغاية، حيث انتهى البعض من الاختبار والإجابة عن جميع الأجزاء فى 12 دقيقة فقط وهو وقت قياسى بالنسبة لموعد الامتحان حيث أن الوزارة مخصص له ساعة ونصف طبقا لجدول الامتحان.





أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قراراً بتكليف إبراهيم إسماعيل على، من العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018 والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أرض الواقع مما يساهم فى تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة .





بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التي تعمل عليها الحكومة، كما يتابع الاستعدادات الجارية لشهر رمضان وتوافر السلع .





واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.





تحل اليوم الذكرى الـ 14 على وفاة عبقرى التمثيل و إمبراطورالفن النجم الكبير أحمد زكى حيث رحل عن عالمنا فى 27 مارس عام 2005، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.





حصل النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، على المرتبة السادسة فى قائمة أفضل 10 مهاجمين على مستوى العالم، وفقا لتصنيف مجلة "4-4-2" البريطانية،

دائماً ما تسعى شركات التوصيل إلى استخدام وسائل جديدة لتوصيل الطلبات فى أسرع وقت ممكن لرضاء العميل، حتى خرجت إحدى الشركات الاماراتية خارج الصندوق بفكرة جديدة لتوصيل الطلبات وهى استخدام "صقور" لإيصال الطلبات للعملاء فى أسرع وقت وعلى مدار الـ 24 ساعة.





أحرزت مصر مزيداً من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.