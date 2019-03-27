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موت مواطن يقود الشرطة للكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:20 ص
موت مواطن يقود الشرطة للكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار بالإسكندرية المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي - الإسكندرية أسماء علي بدر
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هوس البحث عن الكنوز الأثرية قاد أحد المواطنين للموت، وذلك بعدما حفر مجموعة من الأشخاص حفرة بحثا عن الآثار أسفل منزل أحدهم بالإسكندرية فانهارت الحفرة على أحدهم مما أدى إلى وفاته.
 
وتلقى قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا بالعثور على جثة "سائق" مقيم بقرية تونس بدائرة مركز شرطة سوهاج، بمصرف عمومى بمدخل قرية العبيد بدائرة القسم.
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية توصلت جهوده إلى أنه أثناء قيام المتوفى وخمسة أشخاص آخرين بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بشقة أحدهما بطابق أرضى بعقار بشارع الجيش بدائرة قسم الدخيلة -إنهارت قطعة خرسانة على رأس المتوفى، فأحدثت إصابته التى أودت بحياته، وعقب ذلك قاموا بردم الحفرة لإخفاء معالمها، واتفقوا على التخلص من جثته حيث قام ثلاثة منهم بنقله بسيارة وإلقائه بالمصرف محل العثور.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بما أكدته التحريات، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وهاتف محمول خاص بالمتوفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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