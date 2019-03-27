مقتل طفل على يد ثلاثة شباب بسبب شائعة عن تملك والده قطع أثرية

كتب محمود عبد الراضي

الشائعات دائما البطل الرئيسي وراء معظم الجرائم، حيث تداول الأهالي في إحدى قرى الجيزة شائعة عن عثور مواطن على قطع أثرية فاختطف متهمون ابنه لمساومته بالحصول على جزء من القطع الأثرية.

وقال المتهمون بعد القبض عليهم، اعتقدنا أن والد الطفل يملك آثارا وفقا للشائعات المتداولة فخطفنا ابنه وصورناه وساومناه على القطع الأثرية لإعادة ابنه ثم كتمنا نفس الطفل واعتقدنا أنه مات وألقيناه في المياه إلا أنه كان مزال حيا فنزلنا للمياه وأغرقناه.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم قرية أم دينار بخروج نجله 10 سنوات للهو أمام منزله وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب منه مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراح نجله.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص من بينهم "جار المبلغ".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر جار المبلغ بتداول شائعة بإستخراج المُبلغ قطعتين أثريتين فقام بالإتفاق مع شخصين على اختطاف ابنه وقتله لخشيته من اعترافه عليه- وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته على إعادته مقابل تسليم القطع الأثرية، حيث قام باستدراجه بزعم شراء حلوى واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهما، واحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبو غالب دائرة المركز، وقاموا بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الاستجابه لطلباتهم خشية قتله بسلاح نارى بحوزتهم.

وعقب ذلك قام أحدهم بخنق الطفل واعتقدوا وفاته وألقوه بمياه الرياح البحيرى بذات المنطقة إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة، فقام أحدهم بالنزول للمياه وأغرقه حتى تأكد من وفاته، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بالمبلغ ومساومته على إعطائهم القطع الأثرية وخلال المكالمة قاموا بتشغيل الفيديو السابق تسجيله للمجنى عليه وإيهامه بأنه بصحبتهم ويستغيث به، كما أرشدوا عن السيارة وطبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة"، وشريحة المحمول المستخدمة فى مساومة والد المجنى عليه، وتم التنسيق وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه وإنتشالها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.