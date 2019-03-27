video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مقتل طفل على يد ثلاثة شباب بسبب شائعة عن تملك والده قطع أثرية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:01 ص
مقتل طفل على يد ثلاثة شباب بسبب شائعة عن تملك والده قطع أثرية المتهمون والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
الشائعات دائما البطل الرئيسي وراء معظم الجرائم، حيث تداول الأهالي في إحدى قرى الجيزة شائعة عن عثور مواطن على قطع أثرية فاختطف متهمون ابنه لمساومته بالحصول على جزء من القطع الأثرية.
 
وقال المتهمون بعد القبض عليهم، اعتقدنا أن والد الطفل يملك آثارا وفقا للشائعات المتداولة فخطفنا ابنه وصورناه وساومناه على القطع الأثرية لإعادة ابنه ثم كتمنا نفس الطفل واعتقدنا أنه مات وألقيناه في المياه إلا أنه كان مزال حيا فنزلنا للمياه وأغرقناه. 
 
وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم قرية أم دينار بخروج نجله 10 سنوات للهو أمام منزله وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب منه مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراح نجله.
 
وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة ثلاثة أشخاص من بينهم "جار المبلغ".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر جار المبلغ بتداول شائعة بإستخراج المُبلغ قطعتين أثريتين فقام بالإتفاق مع شخصين على اختطاف ابنه وقتله لخشيته من اعترافه عليه- وإيهام والده أنه على قيد الحياة ومساومته على إعادته مقابل تسليم القطع الأثرية، حيث قام باستدراجه بزعم شراء حلوى واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهما، واحتجزوه بمحل مهجور بمنطقة أبو غالب دائرة المركز، وقاموا بتصوير فيديو للطفل يطلب فيه من والده الاستجابه لطلباتهم خشية قتله بسلاح نارى بحوزتهم.
 
وعقب ذلك قام أحدهم بخنق الطفل واعتقدوا وفاته وألقوه بمياه الرياح البحيرى بذات المنطقة إلا أنهم فوجئوا أنه على قيد الحياة، فقام أحدهم بالنزول للمياه وأغرقه حتى تأكد من وفاته، وعقب ذلك قاموا بالاتصال بالمبلغ ومساومته على إعطائهم القطع الأثرية وخلال المكالمة قاموا بتشغيل الفيديو السابق تسجيله للمجنى عليه وإيهامه بأنه بصحبتهم ويستغيث به، كما أرشدوا عن السيارة وطبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة"، وشريحة المحمول المستخدمة فى مساومة والد المجنى عليه، وتم التنسيق وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه وإنتشالها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 71 قضية تموينية بينها 13 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالقاهرة

اختطاف

حملات امنية

حوادث

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة