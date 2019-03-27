مصر للألومونيوم تستهدف تصدير منتجات بـ 7.2 مليار جنيه العام المالى المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات شركة مصر للالومنيوم، أنها تستهدف تحقيق صادرات تقدر بـ 7.2 مليار جنيهن لكمية منتجات تبلغ 156.7 ألف طن.

وحققت الشركة صادرات العام المالى الماضىن بلغت 188.4 الف طن ،بقيمة 8 مليارات جنيه، فيما حققت خلال النصف الاول المالى 06.4 الف طن بقيمة 5 مليارات جنيه كصادرات.

وبحسب بيانات الشركةن فإنه بلغت المبيعات المحلية العام المالى الماضى 5.5 مليار جنيه لكمية بلغت 128.6 ألف طن ،وفى النصف الأول من العام الجارى بلغت 2.21 مليار جنيه لكمية 45.7 الف طن، ومن المستهدف تحقيق مبيعات محلية تقدر ب 4.4 مليار بنهاية العام المالى الجارى لكمية 98.5 ألف طن.

وتستهدف الشركة فى العام المالى المقبل تحقيق مبيعات تصل لـ 6.7 مليار جنيه، لكمية منتجة تقدر بـ 151.2ألف طن .

وفيما يتعلق بالارباح بلغت العام الماضى 2.7 مليار جنيه، وحققت الشركة فى النصف الأول مبلغ 758.3 مليون جنيه، فيما تستهدف بنهاية العام الجارى601 مليون جنيه، فيما لأول مرة ستحقق الشركة خسائر تبلغ 342 مليون جنيه العام المالى المقبل نتيجة ارتفاع اسعار الكهرباء.

كما خصصت الشركة خلال العام المقبل 2019-2020 نحو 300مليون جنيه لأعمال التطوير .