مصر تستضيف الدورة الثانية للجنة الاتحاد الإفريقى للنقل والبنية التحتية إبريل المقبل

كتبت رحمة رمضان

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة بخصوص برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا PIDA ، وتحالف ربط الطاقة الأفريقى والتنمية المستدامة، بحضور عدد من ممثلى الوزراء أعضاء اللجنة من وزارات الخارجية، الموارد المائية والرى، النقل، والكهرباء والطاقة المتجددة،

وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية وتتضمن مهام أعمالها دعم التعاون المصرى الافريقى فى مجال البنية التحتية فى إفريقيا، ومشروعات الطاقة والربط الكهربائى.

أشار الدكتور شاكر فى بداية الاجتماع إلى الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية ستستضيف الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الأفريقي المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والاقاليم STC-TTIET وذلك في القاهرة خلال الفترة من 14إلى 18 أبريل القادم تحت عنوان " تنمية البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري في افريقيا"، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقيAUC، وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية AUDA (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقي AfDB، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA.

وأضاف أن اجتماعات الدورة العادية الثانية للجنة تهدف إلى مناقشة خطط العمل على مستوى القارة الأفريقية فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة والسياحة ، وتعزيز الحوار عبر القطاعات من اجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية في القارة فيما يخص تلك القطاعات

هذا بالإضافة إلى تقييم ما تم عمله خلال الفترة الماضية ، والمشروعات خلال الفترة القادمة ، وتقديم توصيات بمبادرات محددة (برامج خاصة، سياسات، أطر تنظيمية وهيكلية) ليتم تقديمها واعتمادها من قمة الاتحاد الافريقي لرؤساء الدول والحكومات ، واعتماد خطة عمل الجنة عن الفترة 2019-2021.

وأضاف أنه من المنتظر أن يشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة STC-TTIET كافة الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الافريقي المسئولين عن قطاعات النقل، الطاقة، السياحة والبنية التحتية ، وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية (النيباد) AUDA-NEPAD، التجمعات الاقتصادية الإقليميةRECs ، المنظمات والوكالات المتخصصة للاتحاد الافريقي ، المنظمات/ الشركاء الافريقية والدولية ومن بينهم بنك التنمية الافريقي AfDB ، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقياUNECA ، منظمة الأمم المتحدة الدولية للسياحة UNWTO ، الاتحاد الأوروبي EU ، البنك الدولي ، الجهات الاكاديمية ، القطاع الخاص ، منظمات المجتمع المدني.

وجدير بالذكر أنه اللجان الفنية المتخصصة STCs تعتبر أحد الأذرع التنفيذية الهامة للاتحاد الأفريقي، وهي تعمل عن قرب مع الإدارات المعنية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويتم تقديم نتائج أعمالها إلى المجلس التنفيذي الوزاري (على مستوي وزراء الخارجية) للاتحاد الأفريقي للاعتماد تمهيداً لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات.

وتم إنشاء اللجان الفنية المتخصصة STCs بقرار قمة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بهدف تعجيل التكامل الإقليمي في القارة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج الاتحاد الأفريقي، كما تتابع اللجان تنفيذ برامج التنمية الخاصة بمفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليميةRECs.