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مصدر أمنى أردنى: مقتل نجل السفير الليبى فى عمان فى ظروف غامضة

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:57 م
مصدر أمنى أردنى: مقتل نجل السفير الليبى فى عمان فى ظروف غامضة سفير ليبيا فى الأردن محمد البرغثى
كتب : أحمد جمعة
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عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية اليوم الأربعاء على جثة نجل السفير الليبي فى عمان محمد البرغثى مصابا بطلقة واحدة في الرأس بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى انتحاره.

وقال مصدر أردنى إن الأجهزة الأمنية عثرت الأربعاء على حسن محمد حسن البرغثى داخل سيارة وهو مصاب بطلقة واحدة فى الرأس من مسدسه بعد إبلاغ عائلته عن تغيبه عن المنزل ليوم واحد.

وأشار المصدر الأردنى إلى أنه تم نقل الجثة إلى المركز الوطنى للطب الشرعى لتشريحها، بينما تشير التحقيقات والمؤشرات الأولية إلى حالة انتحار.

وأوضح المصدر أن البرغثى وهو نجل السفير الليبى فى عمان كان يعانى من الاكتئاب، وتغيب عن منزله منذ أمس الثلاثاء.

فيما لم يصدر أى تعليق من السفارة الليبية فى عمان.


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