video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 05:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: الحوثيون يشنون حملة اقتحامات واسعة بمحافظة ذمار وسط البلاد

الأربعاء، 27 مارس 2019 05:04 ص
مصادر يمنية: الحوثيون يشنون حملة اقتحامات واسعة بمحافظة ذمار وسط البلاد اليمن
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أمس الثلاثاء بأن ميليشيا الحوثى شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من أبناء محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت القناة عن مصادر محلية يمنية قولها ، إن الميليشيا الحوثية داهمت بحملات عسكرية مديرية (الحدا) و(جبل الشرق) و(مغرب عنس) و(عتمة) بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أنها اختطفت 10 مواطنين بعد اقتحام منازلهم ومن ثم نقلهم إلى سجون مجهولة .


وأشارت المصادر إلى أن حملة المداهمات والاعتقالات التى تشنها ميليشيا الحوثى تأتى تزامنا مع فعاليات الذكرى الرابعة لتدخل "عاصفة الحزم" فى اليمن.


وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى ، فى وقت سابق اليوم، أن ميلشيا الحوثى قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة الرشاشة وبقذائف الهاوزر مواقع قوات الجيش فى مديرية حيس، فى إطار استمرارها لخرق الهدنة بمحافظة الحديدة غربى البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير أممى: الاشتباه فى إصابة 110 آلاف شخص بالكوليرا فى اليمن

اليمن والولايات المتحدة يبحثان دعم التعاون المشترك فى المجال الأمنى

السفير الأمريكى لدى اليمن: نعمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة

اليمن يقدم رسالة احتجاج للأمم المتحدة بشأن مهمة المبعوث الدولى

اليمن: استغلال الحوثيين هدنة الحديدة لتكثيف انتهاكاتهم لا يمكن السكوت عنه

اليمن

الحوثيون

أخبار عربية

أخبار اليمن




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

تعرف على موقف غير المسددين لمصاريف حج القرعة لهذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة