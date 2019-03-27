مصادر يمنية: الحوثيون يشنون حملة اقتحامات واسعة بمحافظة ذمار وسط البلاد

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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أمس الثلاثاء بأن ميليشيا الحوثى شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين من أبناء محافظة ذمار وسط اليمن.

ونقلت القناة عن مصادر محلية يمنية قولها ، إن الميليشيا الحوثية داهمت بحملات عسكرية مديرية (الحدا) و(جبل الشرق) و(مغرب عنس) و(عتمة) بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أنها اختطفت 10 مواطنين بعد اقتحام منازلهم ومن ثم نقلهم إلى سجون مجهولة .



وأشارت المصادر إلى أن حملة المداهمات والاعتقالات التى تشنها ميليشيا الحوثى تأتى تزامنا مع فعاليات الذكرى الرابعة لتدخل "عاصفة الحزم" فى اليمن.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى ، فى وقت سابق اليوم، أن ميلشيا الحوثى قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالأسلحة الرشاشة وبقذائف الهاوزر مواقع قوات الجيش فى مديرية حيس، فى إطار استمرارها لخرق الهدنة بمحافظة الحديدة غربى البلاد.