مدير عمليات مكافحة المخدرات بالداخلية: ضبط 54 ألف قضية خلال عام 2018

كتبت : نورا فخرى

كشف اللواء هشام الزغبي مدير عمليات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، أنه تم ضبط 54 ألف قضية مخدرات خلال عام 2018، بعدد متهمين 60 ألفا و550 متهما، تم ضبط خلالها نحو 42 طنا و600 كيلو حشيش، و2700 كيلو هيروين، و72 ألف كيلو، و85 مليون قرص ترامادول خلال عام واحد.

وقال الزغبي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد العمارى، إن موقف المخدرات أصبح أكثر خطورة علي المستوي الدولي والإقليمي، بسبب الحدود التي أصبحت مفتوحة مع بعض الدول العربية فعلي سبيل المثال تم ضبط شحنة مخدرات علي إحدي المراكب تصل نحو طن ونص هيروين، كما تم ضبط نحو 6 أطنان حشيش علي إحدي المراكب منذ أيام وهو رقم كبير جدا علي السوق المصري وهو ما يعني أن هناك حربا لتدمير هذا الشعب.

وأشار إلي أن المخدرات بصورتها التقليدية بدأت تختفي وبدأت تغزو البلد المخدرات المستحدثة، لذلك هناك تعاون مع وزارة الصحة لإدراجها علي جدول المخدرات.

وتابع الزغبي: "ضبطنا منذ فترة 40 كيلو من المواد المخلقة للاستروكس بالمطار، والطب الشرعي أخرجها براءة، نتيجة عدم إدراجها، من هنا جاءت أهمية الإدراج والتشريعات الجديد للتعامل مع الأنواع الجديدة"، مشيرا إلي أن الداخلية تنفذ حملات علي الكفيهات ومحيط الجامعات والمدارس ومراكز الشباب وفحص سائقي المدارس لمواجهة انتشار المخدرات".