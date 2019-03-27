وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة بيرنو التشيكية - وفقا لوكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، أمس الثلاثاء - أن المتهم "33 عاما" أدين بالتسبب بأضرار بالغة للاعبة الفائزة ببطولة (ويمبلدون) المفتوحة مرتين، ومن الممكن استئناف الحكم.

وخضعت كفيتوفا لجراحة في يدها اليسرى، التي تلعب بها، بسبب الإصابات التي تعرضت لها في اعتداء ديسمبر 2016، حيث غابت عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.



وكانت اللاعبة قد أدلت بشهادتها في فبراير الماضي.