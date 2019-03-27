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محافظ دمياط توجه بوضع حلول عاجلة لجميع شكاوى ومطالب المواطنين

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:22 م
محافظ دمياط توجه بوضع حلول عاجلة لجميع شكاوى ومطالب المواطنين خلال اللقاء
دمياط عبده عبد البارى
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اللقاء الأسبوعى للمواطنين، للتعرف على مشاكلهم ووضع الحلول الفورية والملائمة لها، حيث جاء اللقاء بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و عددا من رؤساء القطاعات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 
والتقت المحافظ بعدد من المواطنين واستمعت إلى جميع مطالبهم ومشاكلهم، حيث تم بحث بعض منها مع ممثلى الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص لعمل اللازم بما لايخالف القوانين واللوائح.
 
ووجهت محافظ دمياط بتعليمات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية و القطاعات الخدمية بسرعة بحث جميع الشكاوى والتيسير على المواطنين كما وجهت مديرية القوى العاملة بعرض جميع فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص للمتقدمين.
 
 
 
 

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