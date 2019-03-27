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محافظ جنوب يشهد حفل افتتاح المهرجان العالمى الثانى لقصار القامة بشرم الشيخ‎

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:50 م
محافظ جنوب يشهد حفل افتتاح المهرجان العالمى الثانى لقصار القامة بشرم الشيخ‎ جانب من المؤتمر
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات حفل افتتاح المهرجان العالمى الثانى لقصار القامة "الأقزام"، والمستمر لمدة خمس أيام، خلال الفترة من 27 حتى 31 مارس الجارى، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفد من الأردن والمغرب والارجنتين، ويهدف المهرجان لتنشيط السياحة، تحت شعار "أنا وأنت واحد.. قادرون باختلاف".

وأهدى المحافظ، خلال الحفل، عروسين من الأقزام أجهزة كهربائية ووجه الدعوة لأى عرائس حديثة من الأقزام أن تقضى اسبوعا مجانا فى شرم الشيخ،  وقدم الشكر للقائمين على المهرجان و"فاكوندو روجاس تاللا باجاي"، رئيس الاتحاد الدولى الأرجنتينى لكرة القدم للأقزام لمشاركته فى المهرجان.

 

 


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